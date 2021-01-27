Барнаульца оштрафовали за видео 10-летней давности

Барнаульский ведущий Иван Дмух получил штраф за распространение экстремистских материалов. Его наказали за видео 10-летней давности, в котором содержалась информация о беспомощности российской власти, пишет «Толк».

Сам ролик, по словам барнаульца, он не снимал видео, а перепостил. Оказалось, что эта запись находится в федеральном списке экстремистских материалов.

Дело рассматривали в Центральном районном суде очень быстро. Передача дела состоялась 20 января в 11:11, за четыре минуты его подготовили к рассмотрению, а в 11:30 уже рассмотрели по существу, добавляет издание.

Штраф составил тысячу рублей.

В документах суда указано, что видео называлось «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест — 2002». Ролик признали экстремистским в 2013 году и внесли в федеральный список Минюста России.

Ранее altapress.ru писал, что барнаульца Олега Григорьева вызывали на беседу в ФСБ из-за видеозаписи с экстремистскими материалами, сохраненной им в соцсети «ВКонтакте» в 2011 году.