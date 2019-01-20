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Барнаулец прикинулся предпринимателем и получил кредитку

Житель Барнаула получил срок за мошенничество в сфере кредитования. Мужчина обманул банк, представившись индивидуальным предпринимателем.

Кредитная карта.
Кредитная карта.
Открытые источники.

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, горожанин решил взять кредитную карту. Для этого он зашел на сайт одного из банков и заполнил там анкету. По факту парень был безработным и понимал, что из-за этого ему могут не одобрить кредит. Поэтому он написал, что является индивидуальным предпринимателем.

Банк не проверил эту информацию и одобрил заявку барнаульца. Кредитную карту на 28 тыс. рублей ему привезли на дом. Деньги с нее горожанин потратил, а оплачивать долг не стал. Банк, хватившись денег, стал проверять информацию о заемщике, и обман вскрылся. После этого представители учреждения обратились к правоохранителям.

На суде молодой человек признал вину, раскаялся и даже начал гасить долг, договорившись с банком о рассрочке. Злоумышленнику назначили 100 часов обязательных работ. Барнаулец будет бесплатно трудиться на благо города.

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