Барнаулец прикинулся предпринимателем и получил кредитку

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, горожанин решил взять кредитную карту. Для этого он зашел на сайт одного из банков и заполнил там анкету. По факту парень был безработным и понимал, что из-за этого ему могут не одобрить кредит. Поэтому он написал, что является индивидуальным предпринимателем.

Банк не проверил эту информацию и одобрил заявку барнаульца. Кредитную карту на 28 тыс. рублей ему привезли на дом. Деньги с нее горожанин потратил, а оплачивать долг не стал. Банк, хватившись денег, стал проверять информацию о заемщике, и обман вскрылся. После этого представители учреждения обратились к правоохранителям.

На суде молодой человек признал вину, раскаялся и даже начал гасить долг, договорившись с банком о рассрочке. Злоумышленнику назначили 100 часов обязательных работ. Барнаулец будет бесплатно трудиться на благо города.