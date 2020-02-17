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Происшествия

Барнаульца задержали с «закладкой» из интернет-магазина

15 февраля полиция задержала 35-летнего барнаульца по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сбыт наркотиков.
Сбыт наркотиков.
22.мвд.рф

Мужчина заказал наркотик через интернет-магазин, и уже в момент поднятия «закладки» из тайника его задержали правоохранители.

Позже дома у задержанного также нашли наркотическое вещество — марихуану.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

Ранее в Барнауле с разницей в несколько минут задержали двух мужчин с запрещенными веществами. Одного поймали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков, другой попался экипажу ГИБДД.

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