Барнаульца задержали с «закладкой» из интернет-магазина

Мужчина заказал наркотик через интернет-магазин, и уже в момент поднятия «закладки» из тайника его задержали правоохранители.
Позже дома у задержанного также нашли наркотическое вещество — марихуану.
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).
Ранее в Барнауле с разницей в несколько минут задержали двух мужчин с запрещенными веществами. Одного поймали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков, другой попался экипажу ГИБДД.