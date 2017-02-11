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Происшествия

Барнаулец неудачно съездил за «закладкой» на такси

С разницей в несколько минут полицейские в Барнауле задержали двух мужчин с запрещенными веществами. Одного поймали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков, другой попался экипажу ГИБДД, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Такси.
Такси.
СС0

Полицейские задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, у которого было при себе 2,9 граммов синтетического наркотика.

Несколькими минутами позже сотрудники ГИБДД остановили такси с 19-летним пассажиром, который только что съездил за «закладкой».

Задержанный пояснил, что подъехал на такси в поселок Борзовая Заимка, где забрал наркотики.

По обоим случаям возбудили уголовные дела по ч. 2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Ранее сообщалось, что двое подозрительных мужчин, промышлявших «закладками» попались сотрудникам Росгвардии в ленточном бору, а жительница Барнаула открыла интернет-магазин наркотиков.

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