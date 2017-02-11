Барнаулец неудачно съездил за «закладкой» на такси

Полицейские задержали ранее судимого 46-летнего мужчину, у которого было при себе 2,9 граммов синтетического наркотика.
Несколькими минутами позже сотрудники ГИБДД остановили такси с 19-летним пассажиром, который только что съездил за «закладкой».
Задержанный пояснил, что подъехал на такси в поселок Борзовая Заимка, где забрал наркотики.
По обоим случаям возбудили уголовные дела по ч. 2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).
Ранее сообщалось, что двое подозрительных мужчин, промышлявших «закладками» попались сотрудникам Росгвардии в ленточном бору, а жительница Барнаула открыла интернет-магазин наркотиков.