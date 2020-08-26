Барнаульцев просят опознать женщину, ранившую подростка «розочкой»

В ночь с 21 на 22 августа около ТЦ «Фаворит» на ул. Юрина произошел конфликт, в котором пострадал подросток, сообщили его родные в группе «Инцидент Барнаул». Они просят опознать мучжину и женщину на видео.

Представившись сотрудниками правоохранительных органов, мужчина и женщина попросили у подростков зажигалку, после чего начали интересоваться, сколько им лет и почему они так поздно на улице, рассказывает мать пострадавшего.

«Ребята попросили вернуть им зажигалку, после чего молодой человек напал на одного, а женщина разбив бутылку поставила ее моему сыну в области почки и сказала, чтобы тот не дергался и смотрел драку. Мой сын вырвался и начал освобождать друга от нападавшего. В это время женщина полетела и нанесла в область спины несколько ударов так называемой розочкой», — заявила женщина.



Узнавших участников драки просят написать администратору сообщества.

В Барнауле такие инциденты не редкость. Вечером 20 августа у дома на ул. Шукшина, 8 поругались несколько молодых людей, конфликт закончился стрельбой.