1 ноября
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Происшествия

Барнаульцев возмутила новость про обстрел АЗС, которая больше похожа на рекламу

На сайте алтайского СМИ «Толк» 1 ноября опубликовали новость о том, что одну из городских АЗС якобы обстреляли. Однако барнаульцы заметили, что помимо криминальной фактуры, в сообщении зачем-то указали цены на бензин, они «на 10 рублей ниже, чем у конкурентов». Altapress.ru решил разобраться в истории.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

Сначала новость выглядит как обычно: неизвестный в черном обстрелял заправку в Барнауле, есть даже видео. Однако, когда дошло дело до строк о ценах на бензин, у читателей закрались сомнения.

В публикации указано, что заправка новая, а владелец намеренно снижает цены, мол занимается на самом деле чем-то другим, от бензина он не получает основной доход. Читателей удивило, зачем эта информация в криминальной новости.

Интересно, что в барнаульских пабликах сообщение об обстреле вышло практически одновременно: сначала ее опубликовал «В Курсе 22» в 10:08, затем Barnaul 22 в 10:20 и «Инцидент Барнаул» в 10:25.

Комментарии не заставили себя долго ждать.

«Боги маркетинга. Сколько сотруднику заплатили за стрельбу, интересно знать?» — написал один из комментаторов.

«Бесплатная реклама в деле», — этот комментарий собрал 35 лайков.

«По-моему, рекламу сделали хорошую. Я про эту заправку даже не слышал. Оказывается, даже цены привлекательные», — продолжают барнаульцы.

Выражение «заказали рекламу» заиграло новыми красками.

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