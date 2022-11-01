Барнаульцев возмутила новость про обстрел АЗС, которая больше похожа на рекламу

На сайте алтайского СМИ « Толк » 1 ноября опубликовали новость о том, что одну из городских АЗС якобы обстреляли. Однако барнаульцы заметили, что помимо криминальной фактуры, в сообщении зачем-то указали цены на бензин, они «на 10 рублей ниже, чем у конкурентов». Altapress.ru решил разобраться в истории.

Сначала новость выглядит как обычно: неизвестный в черном обстрелял заправку в Барнауле, есть даже видео. Однако, когда дошло дело до строк о ценах на бензин, у читателей закрались сомнения.

В публикации указано, что заправка новая, а владелец намеренно снижает цены, мол занимается на самом деле чем-то другим, от бензина он не получает основной доход. Читателей удивило, зачем эта информация в криминальной новости.

Интересно, что в барнаульских пабликах сообщение об обстреле вышло практически одновременно: сначала ее опубликовал «В Курсе 22» в 10:08, затем Barnaul 22 в 10:20 и «Инцидент Барнаул» в 10:25.

Комментарии не заставили себя долго ждать.