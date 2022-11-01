Барнаульцев возмутила новость про обстрел АЗС, которая больше похожа на рекламу

Сначала новость выглядит как обычно: неизвестный в черном обстрелял заправку в Барнауле, есть даже видео. Однако, когда дошло дело до строк о ценах на бензин, у читателей закрались сомнения.
В публикации указано, что заправка новая, а владелец намеренно снижает цены, мол занимается на самом деле чем-то другим, от бензина он не получает основной доход. Читателей удивило, зачем эта информация в криминальной новости.
Интересно, что в барнаульских пабликах сообщение об обстреле вышло практически одновременно: сначала ее опубликовал «В Курсе 22» в 10:08, затем Barnaul 22 в 10:20 и «Инцидент Барнаул» в 10:25.
Комментарии не заставили себя долго ждать.
«Боги маркетинга. Сколько сотруднику заплатили за стрельбу, интересно знать?» — написал один из комментаторов.
«Бесплатная реклама в деле», — этот комментарий собрал 35 лайков.
«По-моему, рекламу сделали хорошую. Я про эту заправку даже не слышал. Оказывается, даже цены привлекательные», — продолжают барнаульцы.
Выражение «заказали рекламу» заиграло новыми красками.