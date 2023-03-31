31 марта
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Происшествия

Барнаульцев возмутили ежедневные пробки, перекрывающие встречную полосу

Очевидцы жалуются, что на ул. Молодежной, между Ядринцева и Челюскинцев, водители каждый день стоят в пробке в три ряда, перекрывая тем самым встречное движение.

Пробка на Молодежной.
Пробка на Молодежной.
"В Курсе 22"

На этом участке дороги нет разметки. Водители думают, что в сторону Челюскинцев у них есть две полосы. Однако, по словам подписчика «В Курсе 22», по факту это не так.

Автомобили, которые движутся по второй полосе, создают, по мнению жильцов, опасную ситуацию для выезжающих со дворов машин.

Очевидцы также неприятно удивлены тем, что некоторым автолюбителям мало двух занятых полос. Водители встают и в третий, последний ряд, словно движение по улице одностороннее. И даже заезжают на тротуар.

«Люди вообще не понимают, что открыто едут по встречной полосе», — делится подписчик.

При этом большая часть автомобилей поворачивает на перекрестке направо. А поворот одновременно с трех полос создает очень серьезный затор.

Ранее массовая авария привела к 14-километровой пробке под Новосибирском.

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