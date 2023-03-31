Режим ЧС и 50-километровая пробка: на российский регион обрушился снегопад

Приостановлено движение на 75-километровом участке трассы М-4 «Дон», указывает Lenta.ru. Образовалась пробка длиной 50 километров. Некоторые люди, находящиеся в снежном плену, нуждаются в медицинской помощи.

Так, у мужчины в этой пробке началось открытое кровотечение. Он сообщил, что является военным и после подрыва мины потерял ногу, пишет Telegram-канал Shot. На трассе М-4 «Дон» работает 105 спецмашин и 166 спасателей, в район направляются новые бригады.

На магистрали разместили несколько пунктов обогрева для тех, кто попал в пробки, пишет Газета.Ru. 35 тыс. жителей региона остались без света.

Задержаны четыре пассажирских поезда.

Непогода сохраняется до сих пор. ГИБДД призвали не выезжать на дороги.

Ранее сильный снегопад заблокировал дорогу к поселку на Алтае. А снежная буря столкнула несколько автомобилей на омской трассе.