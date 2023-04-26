26 апреля
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Происшествия

Барнаульцы бьют тревогу из-за попадающих в реку нечистот

Барнаульцы пожаловались на утечку в реку Пивоварка сточных вод из-за прорыва канализации, сообщает Telegram-канал «Алтайские крайности».

Нечистоты в реке Пивоварка.
Нечистоты в реке Пивоварка.
"Алтайские крайности"

По словам жителей по ул. Силикатная, они бьют тревогу с 13 апреля, но администрация и «Водоканал» списывают загрязнение и запах от реки на талые воды.

Чтобы проверить, что в реку утекают действительно канализационные нечистоты, местные жители провели эксперимент и добавили в канализационный колодец «Уранин-А».

Нечистоты в реке Пивоварка.
Нечистоты в реке Пивоварка.
«Алтайские крайности»

Это безвредный реактив, который благодаря цвету помогает определить протечки в системах водоснабжения.

Опасения барнаульце подтвердились: в реку Пивоварка действительно текут сточные воды.

При этом аварийная служба «Водоканала» проигнорировала уже три обращения. Еще на две жалобы не обратили внимания в администрации Железнодорожного района.

Ранее спасти Обь от неутешительной масляно-бензиновой картины призвала алтайская актриса.

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