27 октября
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Происшествия

Неутешительная масляно-бензиновая картина. Спасти Обь призвала алтайская актриса

Актриса Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева призвала обратить внимание на загрязнение и обмеление Оби в Барнауле. Об этом она пишет на своей странице во «ВКонтакте».

Берег Оби.
Берег Оби.
vk.com/galvika

Гальцева гуляла собакой и заметила неутешительную картину.

«Это не кадры из фильма ужасов! Это левый берег нашей великой речки Обь. Уровень воды очень сильно упал, еще немного, и, кажется, можно будет перейти реку пешком! Вонь стоит невыносимая! Работы для защитников экологии — непочатый край!» — пишет Гальцева.

По словам артистки, с горы в воду бежит ядовито-желтый поток отходов нефтепереработки. Масляно-бензиновые разводы на Оби видно с берега.

На следующий день после прогулки Гальцева почувствовала недомогание. Актриса предполагает, что отравилась испарениями от нечистот.

Ранее новосибирский мясокомбинат обвинили в массовом загрязнении лесов и водоемов.

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