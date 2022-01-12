Барнаульцы купили фальшивые деньги и пошли в магазин за настоящей едой

В Алтайском крае мужчину и женщину подозревают в сбыте поддельных денежных купюр, сообщает региональное МВД.

В Барнауле задержали 42-летнего ранее судимого мужчину и его 39-летнюю подругу.

«Подозреваемые в интернете приобрели три денежных банкноты номиналом 5 000 рублей и планировали сбыть их на территории краевой столицы», — рассказали в ведомстве.

Барнаульцы реализовали одну купюру, расплатившись с продавцом в торговом павильоне за приобретенные продукты питания.

Злоумышленников отправили под стражу. Им грозит до 8 лет лишения свободы за «сбыт поддельных денег».

Ранее в Барнауле при поддержке Росгвардии задержали другую пару с тремя фальшивыми купюрами.

Кстати, накануне ЦБ назвал наиболее популярные фальшивые деньги в Алтайском крае.