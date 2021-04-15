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Происшествия

Барнаульцы обсуждают водителя, который «прилег отдохнуть» на дорогу после ДТП

14 апреля в Барнауле на проспекте Строителей произошла авария, один из участников которой повел себя весьма странно. По словам очевидца, водитель допустил столкновение с иномаркой, после чего «вышел и лег на проезжую часть».

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
Barnaul 22

Сообщается также, что водитель был нетрезв.

Сегодня на Строителей произошло ДТП. Пьяный водитель не соблюдал дистанцию и въехал в Hyundai, затем вышел и лёг на проезжую часть. Отказался от медосвидетельствования, — сообщают очевидцы в Barnaul 22.

«Маскировка 80 lvl», «Наелся и спит», «Сдался», «Умеют же люди отдыхать», — иронизируют барнаульцы в комментариях к посту.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Напомним, ранее в сети обсуждали историю в духе «Пункта назначения», которая произошла на трассе Барнаул-Новосибирск.

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