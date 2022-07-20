Барнаульцы опасаются, что река Пивоварка скоро пересохнет

Жители Барнаула переживают, что река Пивоварка доживает последние годы. Об этом рассказали участники сообщества «Barnaul22».

Все дело в озере, которое в одиночку подпитывает реку. Изначально озер было два, но первое уже погибло.

Уже несколько лет этот водоем, подпитывающий речку, пересыхает летом. Виной тому климат и человек, который закидывает озеро мусором. Такими темпами от речки ничего не останется, опасается автор сообщения.

В комментариях к посту добавляют, что озеро на самом деле искусственное. Его использовали для полива садов, которые находятся рядом.

Ранее прокуратура попросила Минприроды Алтая сделать охранную зону у озера в Манжероке.