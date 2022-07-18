Прокуратура поторапливает Минприроды Алтая сделать охранную зону у озера в Манжероке

Горно-Алтайский межрайонный природоохранный прокурор внес представление министру природных ресурсов, экологии и туризма, однако меры по устранению нарушений до сих пор не приняты, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Алтай.
Обязать Минприроды подготовить предложение с обоснованием необходимости создания охранной зоны решили через суд — туда направлено административное исковое заявление.
Напомним, озеро в селе Манжерок носит статус памятника природы регионального значения.
Ранее в курортной зоне на Манжероке открыли тематический парк «Хранитель Большого Алтая» с оригинальными скульптурными композициями и арт-объектами.