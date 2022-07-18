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Жизнь

Прокуратура поторапливает Минприроды Алтая сделать охранную зону у озера в Манжероке

Прокуратура настаивает создании охранной зоны у Манжерокского озера — все меры должны предпринять Минприроды Республики Алтай.

Озеро Манжерок.
Озеро Манжерок.
wikimedia.org

Горно-Алтайский межрайонный природоохранный прокурор внес представление министру природных ресурсов, экологии и туризма, однако меры по устранению нарушений до сих пор не приняты, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Алтай.

Обязать Минприроды подготовить предложение с обоснованием необходимости создания охранной зоны решили через суд — туда направлено административное исковое заявление.

Напомним, озеро в селе Манжерок носит статус памятника природы регионального значения.

Ранее в курортной зоне на Манжероке открыли тематический парк «Хранитель Большого Алтая» с оригинальными скульптурными композициями и арт-объектами.

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