На Манжероке открыли парк «Хранитель Большого Алтая»

Тематический парк посвящен истории становления древнего Алтая, сообщается в социальных сетях курорта.
«Шесть монументальных скульптурных композиций рассказывают об истории Большого Алтая, места зарождения древних культур и цивилизаций», — рассказали в Манжероке.
Главная композиция парка — каменное изваяние Кезер таш. Он посвящен древнему баатыру (с монгольского — «герой, храбрый воин») Когудей- Мергену — главному герою алтайского героического эпоса «Маадай Кара».
В парке представлены боевые доспехи героя — щит, меч, шлем, лук и топшуур (щипковый музыкальный инструмент). Высота арт-объектов — от 2 до 5 метров.
Скульптуры сделаны по эскизам молодого алтайского художника Аржана Ютеева. Научным консультантом проекта выступила декан факультета алтаистики и тюркологии ГАГУ Сурна Сарбашева.
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