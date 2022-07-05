5 июля
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Жизнь

На Манжероке открыли парк «Хранитель Большого Алтая»

В Республике Алтай на курорте Манжерок открыли тематический парк «Хранитель Большого Алтая» с оригинальными скульптурными композициями и арт-объектами. Расположен он на горе Малая Синюха, на высоте 1240 метров.

На Манжероке открыли парк "Хранитель Большого Алтая"
На Манжероке открыли парк "Хранитель Большого Алтая"
vk.com/manzherok_resort

Тематический парк посвящен истории становления древнего Алтая, сообщается в социальных сетях курорта.

«Шесть монументальных скульптурных композиций рассказывают об истории Большого Алтая, места зарождения древних культур и цивилизаций», — рассказали в Манжероке.

Главная композиция парка — каменное изваяние Кезер таш. Он посвящен древнему баатыру (с монгольского — «герой, храбрый воин») Когудей- Мергену — главному герою алтайского героического эпоса «Маадай Кара».

В парке представлены боевые доспехи героя — щит, меч, шлем, лук и топшуур (щипковый музыкальный инструмент). Высота арт-объектов — от 2 до 5 метров.

На Манжероке открыли парк &quot;Хранитель Большого Алтая&quot;
На Манжероке открыли парк «Хранитель Большого Алтая»
vk.com/manzherok_resort

Скульптуры сделаны по эскизам молодого алтайского художника Аржана Ютеева. Научным консультантом проекта выступила декан факультета алтаистики и тюркологии ГАГУ Сурна Сарбашева.

Ранее altapress.ru рассказал о пяти местах на Алтае, где можно отдохнуть с палаткой.

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