Барнаульцы опустошают полки с зарубежными кормами в зоомагазинах

Полупустые полки altapress.ru обнаружил в магазине сети «Мокрый нос» 3 марта.
Больше всего недостаток наблюдается в бельгийском премиум корме-холистике Grandorf. В магазине осталось всего несколько пачек для котят и взрослых животных.
Также в небольшом остатке остались итальянские корма MONGE и Brooksfield, британский Savarra — но для стерилизованных кошек сухих кормов уже нет.
Недостатка в кормах от российских производителей на полках не наблюдается.
Напомним, ранее стало известно, что подобная ситуация с кормами наблюдается по всей стране.
Объем товарных запасов сократился с привычных трех-четырех месяцев продаж до одного-двух.
К концу марта в РФ могут оказаться в дефиците специализированные, лечебные, диетические и другие виды кормов для животных, считают в Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ).