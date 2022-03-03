Барнаульцы опустошают полки с зарубежными кормами в зоомагазинах

Барнаульцы скупают зарубежные корма в зоомагазинах. Особенный ажиотаж наблюдается с кормами для кошек.

Полупустые полки altapress.ru обнаружил в магазине сети «Мокрый нос» 3 марта.

Больше всего недостаток наблюдается в бельгийском премиум корме-холистике Grandorf. В магазине осталось всего несколько пачек для котят и взрослых животных.

Также в небольшом остатке остались итальянские корма MONGE и Brooksfield, британский Savarra — но для стерилизованных кошек сухих кормов уже нет.

Недостатка в кормах от российских производителей на полках не наблюдается.

Снег. Зима. Кошка. unsplash.com

Напомним, ранее стало известно, что подобная ситуация с кормами наблюдается по всей стране.

Объем товарных запасов сократился с привычных трех-четырех месяцев продаж до одного-двух.

К концу марта в РФ могут оказаться в дефиците специализированные, лечебные, диетические и другие виды кормов для животных, считают в Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ).