3 марта -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульцы опустошают полки с зарубежными кормами в зоомагазинах

Барнаульцы скупают зарубежные корма в зоомагазинах. Особенный ажиотаж наблюдается с кормами для кошек.

Барнаульцы скупают зарубежные корма в зоомагазина
Барнаульцы скупают зарубежные корма в зоомагазина
altapress.ru

Полупустые полки altapress.ru обнаружил в магазине сети «Мокрый нос» 3 марта.

Больше всего недостаток наблюдается в бельгийском премиум корме-холистике Grandorf. В магазине осталось всего несколько пачек для котят и взрослых животных.

Также в небольшом остатке остались итальянские корма MONGE и Brooksfield, британский Savarra — но для стерилизованных кошек сухих кормов уже нет.

Недостатка в кормах от российских производителей на полках не наблюдается.

Снег. Зима. Кошка.
Снег. Зима. Кошка.
unsplash.com

Напомним, ранее стало известно, что подобная ситуация с кормами наблюдается по всей стране.

Объем товарных запасов сократился с привычных трех-четырех месяцев продаж до одного-двух.

К концу марта в РФ могут оказаться в дефиците специализированные, лечебные, диетические и другие виды кормов для животных, считают в Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость