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Происшествия

Барнаульцы остались без дома из-за утреннего пожара

Частный дом вспыхнул утром 18 декабря в Барнауле, сообщают ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в частном жилом доме
Пожар в частном жилом доме
ГУ МЧС по Алтайскому краю

По данным МЧС, горел частный жилой дом на улице Правый берег пруда.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже был охвачен огнем. Пламя повредило стены, перекрытия, веранду и личные вещи. Огонь рисковал перекинуться на соседние дома.

Для тушения пожара прибыли 26 человек личного состава МЧС на 6 единицах техники.

Пожар удалось ликвидировать, его площадь составила 30 кв. м. Никто не пострадал.

«Возможной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в ведомстве.

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