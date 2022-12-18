Барнаульцы остались без дома из-за утреннего пожара

По данным МЧС, горел частный жилой дом на улице Правый берег пруда.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже был охвачен огнем. Пламя повредило стены, перекрытия, веранду и личные вещи. Огонь рисковал перекинуться на соседние дома.
Для тушения пожара прибыли 26 человек личного состава МЧС на 6 единицах техники.
Пожар удалось ликвидировать, его площадь составила 30 кв. м. Никто не пострадал.
«Возможной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в ведомстве.
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