На Алтае многодетная семья чудом спаслась из пожара

Семье с тремя детьми в Рубцовске благодаря пожарному извещателю удалось спастись из горящего дома вечером 16 декабря, сообщили в МЧС по Алтайскому краю.

Пожар случился в одном из частных домов по ул. Степана Разина. Возгорание возникло в пристройке с отопительным котлом, в то время как родители и их трое несовершеннолетних детей находились дома.

По словам сотрудников четвертого пожарно-спасательного отряда, заметить возгорание домочадцам удалось не сразу.

Когда дым проник в жилое помещение, произошла сработка автономного извещателя, хозяева обнаружили горение. Строение взрослые с детьми покинули своевременно.

С пламенем боролись 17 человек и 4 пожарных машины. Локализовали пожар на площади около 80 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Сибири после пожара на птицефабрике возбудили уголовное дело.