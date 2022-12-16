В Сибири после пожара на птицефабрике возбудили уголовное дело

По факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара на птицефабрике в Томской области возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

По предварительной информации, в вечернее время 13 декабря произошло возгорание на складе птицефабрики «Томская» АО «Сибагро» в селе Малиновка Томского района.

Во время тушения пожара погиб 35-летний мастер-пожарный. На него обрушилась часть бетонной конструкции здания.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также при проведении расследования будет дана оценка действиям должностных лиц управления МЧС России по Томской области, отвечающих за жизнь и здоровье сотрудников.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтезаводе в Сибири.