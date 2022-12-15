15 декабря
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Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтезаводе в Сибири

Два человека погибли при пожаре на НПЗ в Ангарске (Иркутская область).

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Еще четверо пострадали. В настоящее время на месте работают следователи регионального СКР. Они выясняют причины ЧП.

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали, пишет Газета.Ru.

Что произошло

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 08:18 местного времени. Огонь распространился на площади в 2,5 тыс. кв. м.

В региональном главке МЧС уточнили, что к тушению пожара привлекли 106 человек и 28 единиц техники.

Версия

По предварительной версии, причиной взрыва и пожара на нефтезаводе стала загазованность систем технологической установки.

Спецкомиссия

На предприятии создали специальную комиссию, надзорные органы проводят проверку, указывает bfm.ru.

Ранее крупнейший пожар на барнаульском предприятии тушили 110 человек и поезд.

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