Два человека погибли в результате взрыва и пожара на нефтезаводе в Сибири

Еще четверо пострадали. В настоящее время на месте работают следователи регионального СКР. Они выясняют причины ЧП.
Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали, пишет Газета.Ru.
Что произошло
Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 08:18 местного времени. Огонь распространился на площади в 2,5 тыс. кв. м.
В региональном главке МЧС уточнили, что к тушению пожара привлекли 106 человек и 28 единиц техники.
Версия
По предварительной версии, причиной взрыва и пожара на нефтезаводе стала загазованность систем технологической установки.
Спецкомиссия
На предприятии создали специальную комиссию, надзорные органы проводят проверку, указывает bfm.ru.
Ранее крупнейший пожар на барнаульском предприятии тушили 110 человек и поезд.
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