Крупнейший пожар произошел в цеху одного из барнаульских предприятий утром 9 декабря. Его тушили 110 человек и 33 единицы техники. Дым стоит стеной, работы осложнились низкой температурой воздуха. Кадры ЧП — в фоторепортаже altapress.ru.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.

На пр. Космонавтов загорелся цех предприятия. Пламя быстро распространилось и охватило примерно 1 тыс. кв. м.

Сначала огонь ликвидировали 56 человек и 14 единиц техники. Но он оказался такой силы, что группировку нарастили. Также прибыл пожарный поезд.

Как сообщили ранее в городской мэрии, для пожарных установили отапливаемый модуль, с питанием и горячим чаем.

Пожар локализовали, отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасли три человека. Их вывели из опасной зоны в средствах защиты дыхания, подчеркивает пресс-служба ведомства. Погибших и пострадавших нет.

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022 . ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Обновлено Как стало известно, горел один из цехов Алтайского шинного комбината. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022 . Анна Зайкова , altapress.ru. Пожар на Алтайском шинном комбинате. Анна Зайкова , altapress.ru.

Ранее мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае.