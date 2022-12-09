Крупнейший пожар произошел в цеху одного из барнаульских предприятий утром 9 декабря. Его тушили 110 человек и 33 единицы техники. Дым стоит стеной, работы осложнились низкой температурой воздуха. Кадры ЧП — в фоторепортаже altapress.ru.
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
На пр. Космонавтов загорелся цех предприятия. Пламя быстро распространилось и охватило примерно 1 тыс. кв. м.
Сначала огонь ликвидировали 56 человек и 14 единиц техники. Но он оказался такой силы, что группировку нарастили. Также прибыл пожарный поезд.
Как сообщили ранее в городской мэрии, для пожарных установили отапливаемый модуль, с питанием и горячим чаем.
Пожар локализовали, отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Спасли три человека. Их вывели из опасной зоны в средствах защиты дыхания, подчеркивает пресс-служба ведомства. Погибших и пострадавших нет.
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено
Как стало известно, горел один из цехов Алтайского шинного комбината.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пожар на Алтайском шинном комбинате.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Ранее мать с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае.
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