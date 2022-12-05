Веселая вечеринка обернулась жуткой трагедией: вспоминаем пожар в «Хромой лошади»

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Почему люди не могли покинуть клуб?

Сотни людей рванули к единственному выходу — образовалась давка. Люди погибали от отравления угарным газом быстрее, чем от огня.

На месте скончались 111 гостей и сотрудников ночного клуба. 45 человек впоследствии умерли в больницах. Общее число жертв составило 156 человек.

Более 70 человек получили тяжелые травмы и ожоги. Всего потерпевшими признали 404 человека.