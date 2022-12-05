5 декабря
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День в истории

Веселая вечеринка обернулась жуткой трагедией: вспоминаем пожар в «Хромой лошади»

Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» потряс всю Россию в 2009 году. В огне погибли 156 человек. А те, кто выжил, получил тяжелые травмы и ожоги, приведшие к инвалидности. Altapress.ru вспоминает жуткие события.

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь"
Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь"
Wikimedia Commons
1
Почему в «Хромой лошади» было так людно?

5 декабря 2009 года ночной клуб «Хромая лошадь» отмечал день рождения — 8 лет. Поэтому заведение открылось для всех.

Пришли более 250 челове. При этом клуб вмещал всего 50. Тогда пригласили певцов, танцоров и ведущих.

2
Как и почему начался пожар?

Пожар произошел из-за небезопасно выпущенного фейерверка. Одной искры было достаточно, чтобы огонь охватил потолок, украшенный декором из пластика, соломы и бумаги.

Возгорание быстро распространилось. Всего за полчаса его площадь составила 400 кв. м при общей площади заведения в 500 кв. м.

Пожар в ночном клубе &quot;Хромая лошадь&quot;
Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь»
Wikimedia Commons
3
Почему люди не могли покинуть клуб?

Сотни людей рванули к единственному выходу — образовалась давка. Люди погибали от отравления угарным газом быстрее, чем от огня.

На месте скончались 111 гостей и сотрудников ночного клуба. 45 человек впоследствии умерли в больницах. Общее число жертв составило 156 человек.

Более 70 человек получили тяжелые травмы и ожоги. Всего потерпевшими признали 404 человека.

4
Траур

В связи с пожаром тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил общенациональный траур 7 декабря. В Пермском крае траур длился три дня — 5, 6 и 7 декабря.

Семьям погибших и пострадавшим выделили из федерального бюджета 86 млн рублей. На оказание медицинской помощи пострадавшим направили 432 млн рублей из резервного фонда правительства.

5
Кто виновен в произошедшем?

В результате расследования виновными признали девять человек — менеджеров клуба, пиротехников и пожарных инспекторов. Все они получили разные сроки лишения свободы.

Самый большой — 10 лет — получил совладелец клуба Анатолий Зак. Коммерческий директор клуба Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов — 6,5 и 6 лет соответственно.

Бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов получил штраф в 70 тыс. рублей.

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