Веселая вечеринка обернулась жуткой трагедией: вспоминаем пожар в «Хромой лошади»

5 декабря 2009 года ночной клуб «Хромая лошадь» отмечал день рождения — 8 лет. Поэтому заведение открылось для всех.
Пришли более 250 челове. При этом клуб вмещал всего 50. Тогда пригласили певцов, танцоров и ведущих.
Пожар произошел из-за небезопасно выпущенного фейерверка. Одной искры было достаточно, чтобы огонь охватил потолок, украшенный декором из пластика, соломы и бумаги.
Возгорание быстро распространилось. Всего за полчаса его площадь составила 400 кв. м при общей площади заведения в 500 кв. м.
Сотни людей рванули к единственному выходу — образовалась давка. Люди погибали от отравления угарным газом быстрее, чем от огня.
На месте скончались 111 гостей и сотрудников ночного клуба. 45 человек впоследствии умерли в больницах. Общее число жертв составило 156 человек.
Более 70 человек получили тяжелые травмы и ожоги. Всего потерпевшими признали 404 человека.
В связи с пожаром тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил общенациональный траур 7 декабря. В Пермском крае траур длился три дня — 5, 6 и 7 декабря.
Семьям погибших и пострадавшим выделили из федерального бюджета 86 млн рублей. На оказание медицинской помощи пострадавшим направили 432 млн рублей из резервного фонда правительства.
В результате расследования виновными признали девять человек — менеджеров клуба, пиротехников и пожарных инспекторов. Все они получили разные сроки лишения свободы.
Самый большой — 10 лет — получил совладелец клуба Анатолий Зак. Коммерческий директор клуба Константин Мрыхин и арт-директор Олег Феткулов — 6,5 и 6 лет соответственно.
Бывший глава Госпожнадзора Пермского края Владимир Мухутдинов получил штраф в 70 тыс. рублей.
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