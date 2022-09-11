Трагедия 9/11. События крупнейшего теракта в истории

Утром 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера направили в башни-близнецы, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.
Первый самолет врезался в Северную башню в 08:46 по местному времени, второй столкнулся с Южной в 09:03.
Оба лайнера были с баками, наполненные топливом, которое при столкновении вызвало мощнейший пожар. Сильно поврежденная и охваченная огнем, ослабленная Южная башня рухнула в 9.59; Северная башня упала в 10.28. При падении они вызвали разрушения в ближайших зданиях.
Третий самолет направили в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона.
В четвертом пассажиры и члены команды лайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов. В результате самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.
2 977 человек погибло в этих терактах.
В башнях-близнецах жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.
Терактом руководила организация исламистских экстремистов «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России) во главе с саудовцем Усама бен Ладеном.
В мае 2018 года американский суд признал их причастными к смерти 1008 человек Исламскую Республику Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана. Их обязали выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке.
В 2011 году открыли Национальный мемориал и музей на месте разрушенных башен-близнецов. Более 400 белых дубов окружают два бассейна с водопадами, расположенные на месте бывших башен-близнецов. Имена погибших высечены на бронзовых табличках.
С 2002 года 11 сентября отмечают День патриота в США.
С 2009 года эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance).