11 сентября
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День в истории

Трагедия 9/11. События крупнейшего теракта в истории

Сентябрьский вторник 2001 года навсегда вошел в мировую историю. 21 год назад террористы захватили пассажирские лайнеры и протаранили ими Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Башни-близнецы рухнули, унося тысячи жизней. Altapress.ru вспоминает эти страшные события и рассказывает о самом важном.

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
open.az
1
Как произошел теракт 11 сентября 2001 года?

Утром 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера направили в башни-близнецы, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Первый самолет врезался в Северную башню в 08:46 по местному времени, второй столкнулся с Южной в 09:03.

Оба лайнера были с баками, наполненные топливом, которое при столкновении вызвало мощнейший пожар. Сильно поврежденная и охваченная огнем, ослабленная Южная башня рухнула в 9.59; Северная башня упала в 10.28. При падении они вызвали разрушения в ближайших зданиях.

Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11.
Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11.
wikipedia.org
2
Куда полетели другие два самолета?

Третий самолет направили в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона.

В четвертом пассажиры и члены команды лайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов. В результате самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

3
Сколько человек погибло во время теракта?

2 977 человек погибло в этих терактах.

В башнях-близнецах жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.

Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11.
Теракты 11 сентября 2001 года. 9/11.
wikipedia.org
4
Кто организовал теракт?

Терактом руководила организация исламистских экстремистов «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в России) во главе с саудовцем Усама бен Ладеном.

В мае 2018 года американский суд признал их причастными к смерти 1008 человек Исламскую Республику Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана. Их обязали выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

5
Как почтили память погибших?

В 2011 году открыли Национальный мемориал и музей на месте разрушенных башен-близнецов. Более 400 белых дубов окружают два бассейна с водопадами, расположенные на месте бывших башен-близнецов. Имена погибших высечены на бронзовых табличках.

Теракт 11 сентября 2001
Теракт 11 сентября 2001
www.instagram.com/world_stars_people/
6
11 сентября — черный день в календаре

С 2002 года 11 сентября отмечают День патриота в США.

С 2009 года эта дата именуется также как общенациональный День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance).

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