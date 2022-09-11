Трагедия 9/11. События крупнейшего теракта в истории

1

Как произошел теракт 11 сентября 2001 года?

Утром 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера направили в башни-близнецы, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Первый самолет врезался в Северную башню в 08:46 по местному времени, второй столкнулся с Южной в 09:03.

Оба лайнера были с баками, наполненные топливом, которое при столкновении вызвало мощнейший пожар. Сильно поврежденная и охваченная огнем, ослабленная Южная башня рухнула в 9.59; Северная башня упала в 10.28. При падении они вызвали разрушения в ближайших зданиях.