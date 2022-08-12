«Капитан Колесников пишет нам письмо». 22 года со дня трагедии в Баренцевом море

В 2000 году, 12 августа, во время учений на атомной подводной лодке К-141 «Курск» прогремел взрыв. По официальной версии, тогда взорвалась учебная торпеда. Вслед за ней сдетонировали остальные снаряды, разрушившие несколько отсеков подлодки. Все 118 членов экипажа погибли. Что еще известно о катастрофе — в нашем материале.