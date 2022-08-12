12 августа
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День в истории

«Капитан Колесников пишет нам письмо». 22 года со дня трагедии в Баренцевом море

В 2000 году, 12 августа, во время учений на атомной подводной лодке К-141 «Курск» прогремел взрыв. По официальной версии, тогда взорвалась учебная торпеда. Вслед за ней сдетонировали остальные снаряды, разрушившие несколько отсеков подлодки. Все 118 членов экипажа погибли. Что еще известно о катастрофе — в нашем материале.

Атомная подводная лодка "Курск"
Атомная подводная лодка "Курск"
Rufact.org
1
Что стало причиной взрыва?

По данным следствия, произошла утечка топлива торпеды, повлекшая за собой взрыв подводной лодки «Курск». Он спровоцировал детонацию боеприпасов, однако есть и неофициальные версии произошедшего.

Общий вид разрушенного носа
Общий вид разрушенного носа
Rufact.org
2
Почему крейсер сразу не поднялся на поверхность?

Три моряка в первом отсеке погибли сразу. Взрыв вызвал мощный пневмоудар, который вывел из строя членов экипажа, находившихся на главном командном посту. Никто не смог провести аварийное продувание цистерн главного балласта, чтобы поднять лодку на поверхность.

«Курск» врезалась в грунт на глубине 108 метров.

3
Первые действия выживших моряков

Моряки собрались в девятом кормовом отсеке. Там был оборудован специальный аварийно-спасательный шлюз для эвакуации. Командование на себя взял капитан-лейтенант Колесников. Моряки предприняли все необходимые действия для спасения своих жизней, но все-таки погибли.

Атомная подводная лодка &quot;Курск&quot;
Атомная подводная лодка «Курск»
Rufact.org
4
Какие провели расследования?

Генеральный прокурор Владимир Устинов объявил о возбуждении уголовного дела по факту «гибели» субмарины 24 августа. Для расследования президент Владимир Путин создал Правительственную комиссию во главе с заместителем председателя Правительства РФ Ильей Клебановым.

В ходе расследования выдвинули версию о взрыве учебного снаряда. Она стала официальной.

Дело прекратили в 2002 году.

5
Почему эта трагедия всколыхнула общественность?

По количеству погибших это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота. Она стала переломным в вопросе внимания государства к военно-морскому флоту.

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