Барнаульцы переживают, что кто-то убивает диких уток на городском водоеме

«В этом году было замечено мало уток, сегодня при обходе озера нашли много перьев, голов и т.д., кто-то их убивает», — написала читательница Barnaul 22.
Ранее в заповеднике рассказали, какие птицы прилетели на Алтай.
В Барнауле на озере на ул. Гущина, 150/2 кто-то убивает диких уток, жалуются горожане.
«В этом году было замечено мало уток, сегодня при обходе озера нашли много перьев, голов и т.д., кто-то их убивает», — написала читательница Barnaul 22.
Ранее в заповеднике рассказали, какие птицы прилетели на Алтай.
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