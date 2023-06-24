Барнаульцы показали "средневековый" ремонт территории многоквартирного дома.

Жильцы многоквартирного дома на ул. 5-я Западная, 77 недовольны асфальтом и битумом. Детские площадки и тротуары после ремонта остались в ужасном состоянии.

"Рабочие, как будто перенесенные с картины времен средневековья, утаптывают асфальт ногами, вместо использования спецтехники для его укатки. Стандарты качества, где же вы?" — возмутилась недовольная горожанка.

Вместо дорожного бетонирования, по словам девушки, на крыльце положили асфальт и битум. На обуви при входе в подъезд остаются черные следы.

Ранее асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле.