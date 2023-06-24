24 июня
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Происшествия

Барнаульцы показали "средневековый" ремонт территории многоквартирного дома

Барнаульцы пожаловались на плохое качество ремонта управляющей компании "Строитель", пишет Barnaul 22.

Барнаульцы показали "средневековый" ремонт территории многоквартирного дома.
Барнаульцы показали "средневековый" ремонт территории многоквартирного дома.
Barnaul 22

Жильцы многоквартирного дома на ул. 5-я Западная, 77 недовольны асфальтом и битумом. Детские площадки и тротуары после ремонта остались в ужасном состоянии.

"Рабочие, как будто перенесенные с картины времен средневековья, утаптывают асфальт ногами, вместо использования спецтехники для его укатки. Стандарты качества, где же вы?" — возмутилась недовольная горожанка.

Вместо дорожного бетонирования, по словам девушки, на крыльце положили асфальт и битум. На обуви при входе в подъезд остаются черные следы.

Ранее асфальт начал проваливаться на улице Попова в Барнауле.

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