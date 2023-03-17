Барнаульцы пожаловались на непроходимые лужи во дворах Индустриального района

По словам барнаульца, дорогу рядом с домом на ул. Балтийская, 61 не чистили с января 2023 года.
В результате на месте проездов образовались лужи, а под водой — скользкий лед.
Дороги во дворе по адресу ул. Балтийская, 61.
«Машины проезжают еле как, а ходить пешком совсем невозможно: либо соскользнешь, упадешь в лужу и ударишься, либо промочишь всю обувь», — рассказал житель города.
Дороги во дворе по адресу ул. Балтийская, 61.
Ранее жители Алтайского края показали, как выглядят дороги в Первомайском районе.