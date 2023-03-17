Барнаульцы пожаловались на непроходимые лужи во дворах Индустриального района

Читатели altapress.ru пожаловались на ужасные дороги в одном из дворов Индустриального района.

Дороги во дворе по адресу ул. Балтийская, 61.

По словам барнаульца, дорогу рядом с домом на ул. Балтийская, 61 не чистили с января 2023 года.

В результате на месте проездов образовались лужи, а под водой — скользкий лед.

Дороги во дворе по адресу ул. Балтийская , 61.

«Машины проезжают еле как, а ходить пешком совсем невозможно: либо соскользнешь, упадешь в лужу и ударишься, либо промочишь всю обувь», — рассказал житель города.

Дороги во дворе по адресу ул. Балтийская , 61.

Ранее жители Алтайского края показали, как выглядят дороги в Первомайском районе.