Барнаульцы преодолевают лужи и грязь, чтобы попасть в магазин и на остановку.

Жильцы домов в квартале «Дружный» рассказали о проблеме отсутствия пешеходных дорожек на пути к гипермаркету «Лента».

По их словам, магазин находится в 100 метрах от дома. Однако, чтобы туда попасть, барнаульцам приходится идти около километра.

«Есть альтернативные пути, но весной, осенью и летом в период дождей пройти по ним трудно», — добавили барнаульцы.

Жители района обращались в «Ленту» с просьбой засыпать тропинки грунтом. В гипермаркете объяснили, что эта территория принадлежит городу, а также посоветовали написать в мэрию города.

По словам горожан, по этим тропинкам они каждый день ходят не только в магазин, но и на остановку.

«Проблема существует очень давно, если молодежь с легкостью преодолевает данные трудности, то очень непросто это делать пенсионерам, молодым мамам, людям с ограниченными возможностями», — добавил автор записи.

Ранее барнаульцы пожаловались, что их микрорайон незаконно стал свалкой для снега.