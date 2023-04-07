8 апреля
﻿
Происшествия

Барнаульцы преодолевают лужи и грязь, чтобы попасть в магазин и на остановку

Жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуаров, рассказала группа ВКонтакте «Черное и белое Барнаул».

Барнаульцы преодолевают лужи и грязь, чтобы попасть в магазин и на остановку.
Барнаульцы преодолевают лужи и грязь, чтобы попасть в магазин и на остановку.
Группа ВКонтакте "Черное и белое Барнаул"

Жильцы домов в квартале «Дружный» рассказали о проблеме отсутствия пешеходных дорожек на пути к гипермаркету «Лента».

По их словам, магазин находится в 100 метрах от дома. Однако, чтобы туда попасть, барнаульцам приходится идти около километра.

«Есть альтернативные пути, но весной, осенью и летом в период дождей пройти по ним трудно», — добавили барнаульцы.

Жители района обращались в «Ленту» с просьбой засыпать тропинки грунтом. В гипермаркете объяснили, что эта территория принадлежит городу, а также посоветовали написать в мэрию города.

По словам горожан, по этим тропинкам они каждый день ходят не только в магазин, но и на остановку.

«Проблема существует очень давно, если молодежь с легкостью преодолевает данные трудности, то очень непросто это делать пенсионерам, молодым мамам, людям с ограниченными возможностями», — добавил автор записи.

Ранее барнаульцы пожаловались, что их микрорайон незаконно стал свалкой для снега.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость