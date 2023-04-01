Барнаульцы жалуются, что их микрорайон незаконно стал свалкой для снега

По словам жителей микрорайона Восточный, на ул. Пугачева уже два года вывозят городской снег, который с наступлением весны оборачивается катастрофой.

Жильцы местных домов показали кадры затоплений и целые «грязевые озера» вместо дорог в сообществе «Инцидент Барнаул».

Топит уже второй год, а в этот раз снега вывезли «с полгорода».

Все дело в том, что за домами пострадавших жителей есть удобный и никем не контролируемый овраг. Люди полагают, что машины со снегом просто экономят на вывозе, поэтому сбрасывают все сюда.

В итоге с наступлением тепла растаявшие массы затапливают близстоящие дома.

«Можно на лодке сплавляться», — комментируют жильцы.

По их словам, весной ни в сад, ни в школу, ни работу невозможно попасть. Единственной помощью служит водооткачивающий насос, но результат виден слабо.

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