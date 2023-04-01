Барнаульцы жалуются, что их микрорайон незаконно стал свалкой для снега

Жильцы местных домов показали кадры затоплений и целые «грязевые озера» вместо дорог в сообществе «Инцидент Барнаул».
Топит уже второй год, а в этот раз снега вывезли «с полгорода».
Все дело в том, что за домами пострадавших жителей есть удобный и никем не контролируемый овраг. Люди полагают, что машины со снегом просто экономят на вывозе, поэтому сбрасывают все сюда.
В итоге с наступлением тепла растаявшие массы затапливают близстоящие дома.
«Можно на лодке сплавляться», — комментируют жильцы.
По их словам, весной ни в сад, ни в школу, ни работу невозможно попасть. Единственной помощью служит водооткачивающий насос, но результат виден слабо.
Ранее altapress.ru рассказывал, как жители элитного алтайского села четвертый день борются с водой.