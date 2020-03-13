Барнаульцы с ножами набросились на косулю

В барнаульский поселок Бельмесево забрел самец косули. Местные жители набросились на животное и порезали его, сообщили «Вести Алтай».

После расправы животное засунули в мешок и понесли разделывать. Браконьеров задержали охотинспекторы.

Косулю привезли в центр помощи диким животным «Ноев ковчег», прооперировали. Жизненно важные артерии оказались не задеты.

«Неудачно как-то они тыкали, пытались забить его. В общем, вовремя их поймали. Соответственно, он весь окровавленный. Пока прогноз хороший, но я больше всего переживаю за стресс. Стресс — это самое страшное заболевание у взрослых животных», — рассказал руководитель центра «Ноев ковчег» Артем Кучер.

Животное перевезли на страусиное ранчо. Нападавшими займется полиция.

Совсем иное отношение к дикому зверю показали жители Егорьевского района. В минприроды Алтайского края сообщили, что в феврале на прилегающей территории заказника «Егорьевский» со стороны села Титовка нашли ослабленную косулю. Обнаружили ее местные жители — сотрудники компании «Лебяжье-Лес».

На протяжении недели неравнодушные подкармливали копытного лакомствами. Благодаря общим усилиям косулю удалось поставить на ноги.