Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Барнаульцы с ножами набросились на косулю

В барнаульский поселок Бельмесево забрел самец косули. Местные жители набросились на животное и порезали его, сообщили «Вести Алтай».

Косуля.
Косуля.
altaipriroda.ru

После расправы животное засунули в мешок и понесли разделывать. Браконьеров задержали охотинспекторы.

Косулю привезли в центр помощи диким животным «Ноев ковчег», прооперировали. Жизненно важные артерии оказались не задеты.

«Неудачно как-то они тыкали, пытались забить его. В общем, вовремя их поймали. Соответственно, он весь окровавленный. Пока прогноз хороший, но я больше всего переживаю за стресс. Стресс — это самое страшное заболевание у взрослых животных», — рассказал руководитель центра «Ноев ковчег» Артем Кучер.

Животное перевезли на страусиное ранчо. Нападавшими займется полиция.

Совсем иное отношение к дикому зверю показали жители Егорьевского района. В минприроды Алтайского края сообщили, что в феврале на прилегающей территории заказника «Егорьевский» со стороны села Титовка нашли ослабленную косулю. Обнаружили ее местные жители — сотрудники компании «Лебяжье-Лес».

На протяжении недели неравнодушные подкармливали копытного лакомствами. Благодаря общим усилиям косулю удалось поставить на ноги.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость