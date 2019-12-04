Барнаульцы сняли на видео полыхающий дом

4 декабря в Барнауле в поселке Восточный загорелся частый дом. Свидетели сняли пожар на видео, которое опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Огонь охватил жилой дом на ул. Ткацкая. В результате ЧП никто не пострадал.

С понижением температур причиной большинства пожаров оказывается неисправность или неправильное использование печей.

Пожары чаще всего происходят от перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скопившейся в дымоходах.

Также зимой учащаются пожары из-за неправильной эксплуатации электрооборудования, в частности, обогревателей.

22 ноября произошел пожар в частном жилом доме на ул. Совхозная в Барнауле.