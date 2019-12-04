Барнаульцы сняли на видео полыхающий дом

Огонь охватил жилой дом на ул. Ткацкая. В результате ЧП никто не пострадал.
С понижением температур причиной большинства пожаров оказывается неисправность или неправильное использование печей.
Пожары чаще всего происходят от перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скопившейся в дымоходах.
Также зимой учащаются пожары из-за неправильной эксплуатации электрооборудования, в частности, обогревателей.
22 ноября произошел пожар в частном жилом доме на ул. Совхозная в Барнауле.