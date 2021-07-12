Барнаульцы удивились аккуратно стоящим на крыше «Жигулям» на парковке

У магазина «Ярче» на ул. Кавалерийской в Барнауле прохожие заметили странно припаркованный автомобиль — перевернутые на крышу «Жигули». Видео опубликовало сообщество Barnaul22 .

Как оказалось, ночью 11 июля 30-летний водитель выпивал в заведении, а потом сел за руль и едва не сбил посетителей того же бара, рассказывает подробности Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Завязалась словесная перепалка, мужчина покинул авто, припарковался и ушел домой.

Его оппоненты не успокоились и перевернули машину.

Днем 11 июля произошла необычная авария в одном из сел Горного Алтая. Девушка совсем недавно купила автомобиль и несколько дней «на радостях» гоняла по селу и в итоге влетела в дом.