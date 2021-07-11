На Алтае автоледи на повороте эпично влетела в жилой дом

Днем 11 июля произошла необычная авария в одном из сел Горного Алтая. Фотографии очевидцы только что опубликовали в паблике «Барнаул 22».

Выяснилось, что девушка, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Mark II, не справилась с управлением и въехала на полной скорости в жилой дом.

Что стало причиной аварии в ГИБДД пока не сообщают, а посетители паблика в комментариях пишут, что девушка совсем недавно купила автомобиль и несколько дней «на радостях» гоняла по селу.

Авария в Горном Алтае. За рулем — девушка «Барнаул 22»

Некоторые комментаторы отмечают, что автоледи родилась в рубашке — она чудом не влетела на стоящий рядом с дорогой столб.

Авария в Горном Алтае. За рулем — девушка «Барнаул 22»

Количество аварий, в том числе со смертельным исходом в Алтайском крае растет. Так, в конце июня на трассе Барнаул — Новосибирск погиб 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112.