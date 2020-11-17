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Происшествия

Барнаульцы украли из девятиэтажки двигатель лифта

В девятиэтажном доме на ул. Георгиева в Барнауле шел ремонт лифтов. Рабочие разобрали оборудование и оставили в подъезде. На детали, в частности, на двигатель лифта позарились посторонние.

Барнаульцы умыкнули лифтовой двигатель.
Барнаульцы умыкнули лифтовой двигатель.
22.rosguard.gov.ru

Одна из жительниц дома услышала грохот на лестнице. Она вышла на площадку и увидела двоих мужчин, которые тащили по ступеням тяжелый механизм. На рабочих они не были похожи, поэтому женщина решила вызвать полицию.

На место прибыли росгвардейцы, но на лестнице и у подъезда подозрительных лифтокрадов уже не было.

«Сотрудники Росгвардии вернулись в подъезд и обнаружили на ступенях лестницы следы волочения тяжелого предмета. По этим следам была установлена квартира, в которую мужчины затащили похищенный электродвигатель и уже приступили к его демонтажу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемых задержали и передали полиции.

Проводится проверка и устанавливается размер ущерба.

Ранее росгвардейцы по следам крови вычислили похитителей пива.

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