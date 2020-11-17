Барнаульцы украли из девятиэтажки двигатель лифта

Одна из жительниц дома услышала грохот на лестнице. Она вышла на площадку и увидела двоих мужчин, которые тащили по ступеням тяжелый механизм. На рабочих они не были похожи, поэтому женщина решила вызвать полицию.
На место прибыли росгвардейцы, но на лестнице и у подъезда подозрительных лифтокрадов уже не было.
«Сотрудники Росгвардии вернулись в подъезд и обнаружили на ступенях лестницы следы волочения тяжелого предмета. По этим следам была установлена квартира, в которую мужчины затащили похищенный электродвигатель и уже приступили к его демонтажу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Подозреваемых задержали и передали полиции.
Проводится проверка и устанавливается размер ущерба.
Ранее росгвардейцы по следам крови вычислили похитителей пива.