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Происшествия

Барнаульцы в соцсетях обсуждают акт безразличия к лежащему на остановке мужчине

Жительница Барнаула Ольга попыталась помочь лежащему на остановке мужчине. Он не двигался и ни на что не реагировал, а люди проходили мимо.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Как написала женщина в паблике «Инцидент Барнаул», мужчину она увидела на остановке «Парк Солнечный ветер».

«На речь не реагирует, не двигается, но дышит. Скорую вызвала. В скорой сказали у них навигаторы не работают, приедут как смогут. Прождала кое-какое время и поехала по делам, так как уже опаздываю. Диву даюсь, столько людей и всем пофиг», — написала она.

Ольга добавила, что мужчина прилично одет и от него нет запаха алкоголя.

В комментариях на жительницу Барнаула набросились с упреками о том, что она не дождалась скорой и ничем «не отличается от остальных равнодушных».

«Я котенка нашел недалеко от объявлении о его поиске, позвонил хозяевам и ждал их почти час, так как с работы за ним ехали, отзвонился на работу, отложил дела, и ждал, а тут человек лежит, вызвала скорую и по делам поехала? Круто», — комментируют пост горожане.

Ранее в Барнауле на улице по неизвестным причинам скончался мужчина.

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