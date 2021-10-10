В Барнауле на тротуаре умер мужчина

В Барнауле на улице по неизвестным причинам скончался мужчина, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Мужчина умер на улице в Барнауле.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 10 октября, в районе дома № 69б на Красноармейском проспекте.

«На тротуаре лежит мужчина, у которого из головы течет кровь. Мужчина умер, так как медики накрыли ему лицо шапкой и не оказывали никаких реанимационных действий. На место происшествия приехали сотрудники полиции», — рассказал очевидец.

Причина смерти пока неизвестна. Предположительно, мужчине стало плохо и он при падении разбил голову.

Ранее в Барнауле «Нива» с мертвым водителем за рулем выехала на встречку и врезалась в Lexus.