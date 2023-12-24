Барнаульцы возмутились повышением цен на проезд и сравнили автобусы с мусорными баками

Барнаульцы снова заметили в автобусах объявления о том, что с 1 января 2024 года проезд будет стоить 35 рублей, сообщает "Черное и Белое Барнаул".

Известно, что цены планируют поднимать только нерегулируемые маршруты. К ним относятся: № 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144.

Помимо этого горожане недовольны качеством обслуживания в транспорте. Да и самим автобусами тоже. Многие жалуются на грубых водителей, на жару и духоту, сломанные и грязные сидения.

Одна из горожанок назвала барнаульский транспорт "мусорным баком", сообщает "Черное и Белое". В комментариях отметили, что и "пяти рублей" за проезд будет много.