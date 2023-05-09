Барнаульцы возмутились видео, на котором 12-летняя девочка распылила перцовый баллончик в лицо мужчине

В Барнауле 9 мая возле ТРЦ "Весна" произошел инцидент с участием девочки-подростка и мужчины, передает "Инцидент Барнаул".

Девочка распылила перцовый баллончик мужчине, который сидел на лавочке возле ТРЦ "Весна".

Неизвестно, кто снял видео - прохожие или друзья подростка. Однако известно, что ребенку 12 лет.

Мужчина, сообщают очевидцы, послал девочку "на три буквы". Из-за чего именно возник конфликт, не уточняется, но на протяжении всего видео подросток держит перцовый баллончик перед лицом мужчины и в конце распыляет его.

Инцидент произошел на улице, где были и другие люди.

Барнаульцы возмутились поведением девочки и посоветовали привлечь ее к ответственности. Однако некоторые не были столь категоричны и выразили сомнения в том, что мужчина был безобиден.

Ранее избившего 11-летнюю падчерицу барнаульца заключили под стражу.