25 апреля
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Происшествия

Избившего 11-летнюю падчерицу барнаульца заключили под стражу

Подозреваемого в избиении 11-летней девочки жителя Барнаула заключили под стражу на два месяца, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Отчим избил 11-летнюю девочку.
Отчим избил 11-летнюю девочку.
СУ СК по Алтайскому краю

Напомним, мужчина отдыхал с супругой в клубе вечером 21 апреля.

В какой-то момент у пары случился конфликт из-за ревности. Когда супруги вернулись домой, мужчина стал избивать женщину, но ей удалось сбежать.

Разозленный подозреваемый стал избивать 11-летнюю падчерицу. В итоге у девочки множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговая травма.

Ребенок находится в реанимации. Ранее семья не состояла на учете.

Всего у пары трое детей, двое из которых родные подозреваемому.

Сейчас по возбужденному уголовному делу собирают доказательства. Расследование продолжают.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании этого дела.

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