Избившего 11-летнюю падчерицу барнаульца заключили под стражу

Напомним, мужчина отдыхал с супругой в клубе вечером 21 апреля.
В какой-то момент у пары случился конфликт из-за ревности. Когда супруги вернулись домой, мужчина стал избивать женщину, но ей удалось сбежать.
Разозленный подозреваемый стал избивать 11-летнюю падчерицу. В итоге у девочки множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговая травма.
Ребенок находится в реанимации. Ранее семья не состояла на учете.
Всего у пары трое детей, двое из которых родные подозреваемому.
Сейчас по возбужденному уголовному делу собирают доказательства. Расследование продолжают.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании этого дела.