Бастрыкин потребовал доложить, как расследуют дело об избиении 11-летней девочки в Барнауле

Следствие сообщило, что 21 апреля мужчина вместе с сожительницей отдыхал в кафе, выпивал алкоголь. В какой-то момент у них случилась ссора на почве ревности.
Дома конфликт продолжился, мужчина начал бить жену. Как писал telegram-канал Baza, после этого женщина ушла из дома. Однако злоумышленник этого не заметил.
Когда он вошел в комнату, где спала дочь женщины, то сильно ее избил, потому что думал, что это жена.
Школьница с множественными переломами костей лица, тела и черепно-мозговой травмой находится в реанимации.
Подозреваемого задержали, готовится ходатайство в суд о заключении его под стражу.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.
Ранее следком и прокуратура начали проверять видео, на котором избивают подростка в Алтайском крае.