Следком и прокуратура проверяют видео с избиением подростка в Алтайском крае

В СК рассказали, что проверят действия подростков по статье «Побои».
Полицейские уже установили всех участников и очевидцев инцидента, который произошел 21 апреля. Известно, что несовершеннолетние живут в Романово и учатся в школе.
Вместе с родителями школьников доставили в отдел полиции по Романовскому району для разбирательства. Со всеми организовали работу со стороны инспектора по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации правоохранителей, один из участников инцидента состоит на учете в органах МВД.
Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Парня направили на медицинское освидетельствование.
Напомним, в соцсетях опубликовали видео, на подростка избивают сверстники. Также его заставляли встать на колени.