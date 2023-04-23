Следком и прокуратура проверяют видео с избиением подростка в Алтайском крае

Следователи и прокуратура в Алтайском крае начали проверку после публикации видеоролика с избиением подростка, сообщили пресс-службы ведомств.

В СК рассказали, что проверят действия подростков по статье «Побои».

Полицейские уже установили всех участников и очевидцев инцидента, который произошел 21 апреля. Известно, что несовершеннолетние живут в Романово и учатся в школе.

Вместе с родителями школьников доставили в отдел полиции по Романовскому району для разбирательства. Со всеми организовали работу со стороны инспектора по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, один из участников инцидента состоит на учете в органах МВД.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Парня направили на медицинское освидетельствование.

Напомним, в соцсетях опубликовали видео, на подростка избивают сверстники. Также его заставляли встать на колени.