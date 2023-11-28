28 ноября
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Происшествия

Барнаульцы жалуются на повисшее дерево, которое вырвало во время урагана

В селе Лебяжье по адресу ул. Лесная, 24 ветром вырвало дерево и оно повисло на двух соснах, сообщает Barnaul 22.

Барнаульцы жалуются на повисшее дерево, которое вырвало во время урагана.
Барнаульцы жалуются на повисшее дерево, которое вырвало во время урагана.
Barnaul 22

Горожанка заявила, что администрация села якобы никак не отреагировала на жалобу.

Местные жители бояться, что дерево рано или поздно упадет на кого-нибудь.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обнаружили столб, который вот-вот упадет.

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