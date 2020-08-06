Барнаульцу дали условный срок за попытку похитить взятку за уголь в Яровом

Жителю Барнаула вынесли приговор за покушение на мошенничество. Мужчину признали виновным в том, что он хотел похитить взятку, которую поставщик угля передал в мэрию Ярового. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Поставщик и администрация спорили из-за качества топлива. На помощь пришел барнаулец, который пообещал решить вопрос. Для этого нужно было дать денег чиновникам, а он якобы их передаст.

Поставщик согласился и отдал более 1,3 млн. Но «взяткопередатель» планировал забрать деньги себе.

«При передаче денежных средств подсудимый задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю», — сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил «помощника» к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ в Яровом возвращается в муниципальную собственность.