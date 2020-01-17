Барнаульцу грозит 5 лет тюрьмы за ДТП из-за запотевших окон

Барнаулец предстанет перед судом за убийство человека по неосторожности в ДТП, передает прокуратура Алтайского края.

Авария произошла в районе дома № 131 по ул. Советской Армии. Следствие установило, что обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Funcargo, не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила тупую сочетанную травму головы, грудной клетки, ног, и скончалась на месте происшествия.

Так же следователи сообщают, что водитель начал двигаться на автомобиле, не дождавшись, пока отогреются окна. Именно поэтому он не заметил пешехода.

Мужчина обвиняется по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд.

Ранее так же на улице Советской Армии в Барнауле в ДТП пострадала женщина 1954 года рождения. Водитель скрылся.