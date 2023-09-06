Барнаульцу, разбившему бутылку о голову девушки, грозит тюремный срок

В больнице пострадавшей предложили наложить швы, но она отказалась.
Действия обвиняемого квалифицировали по статье уголовного кодекса как хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В одном из ночных клубов Барнаула мужчина ударил девушку бутылкой по голове. Вину в содеянном он признал, сообщает региональная Прокуратура.
В больнице пострадавшей предложили наложить швы, но она отказалась.
Действия обвиняемого квалифицировали по статье уголовного кодекса как хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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