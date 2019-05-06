Бастрыкин назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

6 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево после крушения Sukhoi Superjet 100.

Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

Совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна.

На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. После посадки эвакуировали 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса. Погиб 41 человек.