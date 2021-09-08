8 сентября 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бастрыкин обратил внимание на дело о поджоге подростка «из шалости» на Алтае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления в Алтайском крае Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования дела о поджоге 14-летнего школьника в Горняке.

Александр Бастрыкин.
Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

Глава СК России дал ряд поручений по информации, озвученной в СМИ. Среди прочего он обратил внимание и на историю из Горняка.

Напомним, 5 сентября трое 14-летних подростков проводили время вместе, как один из друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости.

В результате произошедшего школьник получил ожог 50% тела и попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту халатности должностных лиц при соблюдении прав девочки-инвалида, которая не может получить специализированное кресло-коляску.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость