Бастрыкин обратил внимание на дело о поджоге подростка «из шалости» на Алтае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления в Алтайском крае Игорю Колесниченко доложить о ходе расследования дела о поджоге 14-летнего школьника в Горняке .

Глава СК России дал ряд поручений по информации, озвученной в СМИ. Среди прочего он обратил внимание и на историю из Горняка.

Напомним, 5 сентября трое 14-летних подростков проводили время вместе, как один из друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости.

В результате произошедшего школьник получил ожог 50% тела и попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту халатности должностных лиц при соблюдении прав девочки-инвалида, которая не может получить специализированное кресло-коляску.