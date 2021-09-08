Бастрыкин обратил внимание на дело о поджоге подростка «из шалости» на Алтае

Глава СК России дал ряд поручений по информации, озвученной в СМИ. Среди прочего он обратил внимание и на историю из Горняка.
Напомним, 5 сентября трое 14-летних подростков проводили время вместе, как один из друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджег зажигалку в непосредственной близости.
В результате произошедшего школьник получил ожог 50% тела и попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту халатности должностных лиц при соблюдении прав девочки-инвалида, которая не может получить специализированное кресло-коляску.