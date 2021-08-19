Юная бийчанка не может получить кресло-коляску. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц при соблюдении прав девочки-инвалида, которая не может получить специализированное кресло-коляску, возбудили следователи в Бийске, сообщает региональный СК.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка почти два года не может получить нормальное кресло-коляску.

«Ездит на неприспособленном для нее средстве, там нет дополнительной фиксации. Ребенок уже соскользнул и упал, сломав обе ноги. Сейчас девочка лежит в гипсах», — сообщили в сюжете «Бийского телевидения».

По словам родителей, в Фонде соцстрахования сослались на техническую сложность коляски и необходимость приобретения импортных запчастей.

В итоге семье предложили за собственный счет приобрести для ребенка средство передвижения — около 300 тыс. рублей, однако таких денег у бийчан нет.

17 августа, после того как история девочки попала на телевидение, в региональном СК начали проверку. Позже стало известно, что ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

19 августа в СК сообщили о результатах проведенной проверки — возбудили уголовное дело по признакам халатности.

«С декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов не обеспечили специализированным креслом-коляской и креслом-стулом 13-летнюю девочку-инвалида в Бийске», — рассказали в ведомстве.

Также подчеркнули, что родители ребенка уже давно собрали необходимые документы, однако чиновники не предоставили девочке необходимое оборудование.

Следователи пообещали дать «принципиальную юридическую оценку» действиям чиновников, ответственных за закупку оборудования для инвалидов.

Ранее в Нижегородской области детей-инвалидов держали под ливнем и полчаса не пускали на экскурсионный теплоход из-за катера вип-чиновников. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.