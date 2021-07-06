Детей-инвалидов полчаса не пускали на экскурсионный теплоход из-за катера вип-чиновников

В Нижегородской области начали проверку после инцидента с детьми-инвалидами, которых полчаса продержали под ливнем, сообщает региональная прокуратура.

Дети с инвалидностью под дождем. Нижегородская область.

Неприятный случай произошел накануне в Городце, где детям с инвалидностью организовали экскурсию на теплоходе, однако попасть на речной транспорт они смогли не сразу.

«По факту инцидента, произошедшего с детьми-инвалидами, пришедшими на экскурсию, организована проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних, о защите прав инвалидов. Отдельно будет дана оценка деятельности организации, оказывающей экскурсионные услуги», — рассказали в ведомстве.



Как уточняют «Плохие новости» со ссылкой на очевидцев и свои источники, детям пришлось полчаса стоять под проливным дождем.

«Причина была банальной, пирс занимал катер местных VIP-чиновников. После того как дети попали на борт судна, им предложили горячий чай. Их сопровождающим напиток не предложили, так как закончились стаканчики», — отмечает издание.

Судя по кадрам, детям пришлось по затопленной лестнице спускаться к теплоходу, который смог таки занять освободившееся место возле пирса.

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