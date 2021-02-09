Смотрящего за Обским бассейном оштрафовали за бесплатные банкеты для чиновников на теплоходе

В Новосибирске суд оштрафовал главу администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Следствие выяснило, что Павлушкин пожелал заиметь в пользовании служебное судно повышенной комфортности — для использования в личных целях.

Также планировал предоставлять теплоход «на безвозмездной основе во временное пользование лицам, занимающим руководящие должности в органах власти Новосибирской области и ведущих коммерческих организаций».

«Для проведения комфортабельных банкетов, отдыха и досуга, и тем самым создания для себя благоприятных условий при решении вопросов личного и служебного характера», — пояснили в ведомстве.

Спасательный круг , теплоход. CC0

Для этого чиновник обеспечил заключение договоров для дорогостоящего ремонта теплохода с внесением конструктивных изменений — это исключило возможность использования судна как обычного пассажирского.

«С 19 октября 2015 года по 31 декабря 2019 года руководителем бюджетного учреждения неоднократно на безвозмездной основе предоставлялся теплоход <…> для проведения комфортабельных банкетов, отдыха и досуга», — отметили в СК.

В результате учреждению, управляемому Павлушкиным, причинили ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. В ходе следствия чиновник в полном объеме возместил потери.

Кроме того, как отмечает управление на транспорте МВД по СФО, в отношении чиновника возбудили уголовное дело — по подозрению в крупном мошенничестве.

В течение 2017−2019 годов Павлушкин заключал фиктивные трудовые договоры с Сибирским госуниверситетом водного транспорта и устраивался на работу на должность доцента одной из кафедр.

«Фактически его обязанности выполняли другие работники учебного заведения, в результате чего ему незаконно было выплачено из бюджета около 500 тыс. рублей», — рассказали в МВД.

Ранее в Новосибирске задержали в трехэтажном особняке главу местного управления, смотрящего за региональными дорогами. Чиновник якобы «сохранял и формировал новые договорные отношения».